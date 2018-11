Terreurverdachte eerder veroordeeld in Duitsland

Een van de twee mannen die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau, is eerder in Duitsland veroordeeld tot drie jaar cel. Hij kwam eind vorig jaar vrij. Dat bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Waarvoor de verdachte is veroordeeld, is niet duidelijk. Maar het gaat volgens de officier van justitie niet om een "terreurgerelateerde zaak".

De twee mannen werden afgelopen juni aangehouden op de Putsebocht in Rotterdam-Zuid. Dat gebeurde nadat de politie getipt was door de inlichtingendienst AIVD. Bij hun arrestatie werden geen wapens of explosieven gevonden.

De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht en willen ook niet vertellen hoe ze heten. Beiden waren dinsdag niet aanwezig in de rechtbank.

Volgens de officier van justitie gaat het om Marokkaanse mannen van 27 en 23 jaar. De oudste man noemt zich mogelijk Mouad M., de jongere Ahmed B. of Salim A. De jongste van de twee heeft eerder in Duitsland vastgezeten.

Bij hun aanhouding in een Rotterdamse woning hadden de mannen verteld dat ze uit Libië kwamen en minderjarig waren.

Foto via Facebook

Een van de verdachten stuurde in een chat op Facebook een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam-Zuid. De foto werd door de Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderschept. In de chat werd gedetailleerd gesproken over wapens, explosieven en bomgordels. Op de telefoons van de mannen zijn ook martelaarvideo's en foto's van de Erasmusbrug gevonden.

Het OM heeft laten weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Hierbij wordt samengewerkt met de autoriteiten in Frankrijk, Duitsland en België. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. B. en M. blijven voorlopig vastzitten.