Woonwagenbewoners Spijkenisse moeten vertrekken

De woonwagenbewoners in Spijkenisse moeten uiterlijk zaterdag weg zijn van het terrein aan de Clara Visserstraat. Daar mochten ze staan om te protesteren, maar nu het karakter van het protest er af is, vindt de Rotterdamse rechtbank dat ze moeten vertrekken.

Toch kregen de woonwagenbewoners wel een handreiking tijdens de rechtszaak. De gemeente Nissewaard zegde toe dat de Sinti mogen meepraten over het nieuwe woonwagenbeleid.

Binnenkort is een gesprek. Volgens de woonwagenbewoners is er tijdens de rechtszaak ook toegezegd dat er een nieuw kamp komt. ''Nu we dat weten, zorgen we ook dat we zaterdag weg zijn'', zegt een woordvoerder van de bewoners.

Maar de gemeente ontkent dat er toezeggingen zijn gedaan. ''Bij een plan van aanpak hoort ook een behoefteonderzoek. En als blijkt dat er behoefte is, dan zullen er ook maatregelen volgen'', zo laat de gemeente weten.

''Nou'', reageert de woonwagenbewoner, ''dan zien we elkaar weer snel bij de rechter. En uiteraard zullen we dan ook weer nadenken over nieuwe acties.''

De gemeente en de woonwagenbewoners voeren al weken strijd over de groenstrook aan de Clara Visserstraat. Volgens de caravanbewoners hebben zij recht op de grond, omdat hun familie er eerder stond.

De gemeente stapte begin oktober naar de rechter om ontruiming af te dwingen. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de woonwagenbewoners recht hebben om te protesteren.

Deze maand kwam het opnieuw tot een rechtszaak en dit keer oordeelde de rechter anders. Omdat spandoeken die er eerder hingen zijn verwijderd, is er volgens de rechter geen sprake meer van een protest.