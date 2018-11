Kinderen Fatimaschool worden de 'backing vocals' van Lee Towers

Zo'n dertig kinderen van de Fatimaschool in Rotterdam-Schiebroek zijn druk aan het repeteren voor hun optreden met Lee Towers. Lee wie? Oh ja, de man van die gouden microfoon!

Op vrijdag 7 december staan Lee Towers en de kinderen samen op het podium bij het ontsteken van de kerstboomlichtjes op het Stadhuisplein.

In eerste instantie zei de naam Lee Towers de leerlingen niet zoveel, vertelt een van de juffen. "Maar het lied You Never Walk Alone, dat kenden ze wel. Toen was het: oh, is dat 'm!"

"Hij is heel bekend", weet een meisje te vertellen. "Ook door zijn gouden microfoon. Dat is heel cool."

Een generatiekloofje is er wel. "Ik had wel verwacht dat hij jonger was", zegt een ander meisje. "Ik dacht dat hij 23 was, maar toen bleek dat hij ongeveer vijftig is."

De kinderen van de Fatimaschool zijn niet de enige leerlingen die mee mogen zingen met Lee Towers. Op 7 december wordt er een recordaantal van driehonderd kinderen van verschillende scholen bij elkaar gebracht.

Towers - die overigens 72 lentes telt - is zo tevreden over de kinderen dat hij heeft gevraagd of ze ook met hem willen meezingen tijdens het event 'Holland zingt Kerst' in Ahoy. Dat spektakel is op 21 december.