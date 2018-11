Rotterdam verlengt sloopregeling oude brommers

Rotterdam verlengt de sloopsubsidie voor brommers die ouder zijn dan acht jaar. De regeling zou op oudjaarsdag aflopen, maar de gemeente doet er op aandringen van GroenLinks en CDA twee maanden bij.

Wie voor 1 maart 2019 zijn oude brom- of snorfiets laat slopen, krijgt 300 euro. De gemeente wil met de subsidie de geluids- en stankoverlast van de gemotoriseerde tweewielers terugdringen.

De regeling is eind vorig jaar ingevoerd. Wethouder Bonte spreekt van een succes. "Tot nu toe zijn in totaal 1200 brommers ingeleverd en nog zo’n 150 aanvragen zijn in behandeling."

Op 1 april 2019 stopt de subsidie definitief, tenzij de 200.000 euro die de gemeente er extra in steekt, eerder op is.