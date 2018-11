Zwijndrechtse vleermuis bezweken aan hondsdolheid

Vogelklas Karel Schot in Rotterdam slaat alarm. Bij de dierenopvangorganisatie is een vleermuis binnengebracht die hondsdolheid blijkt te hebben. Die herseninfectie is ook voor mensen levensgevaarlijk.

De vleermuis is gevonden in Zwijndrecht. Het dier zat in de gevel van een huis. Het krijste als een bezetene. Schoolkinderen dreigden hem te pakken, maar de bewoners van het huis belden voor de zekerheid de dierenambulance.

Dat bleek een goed idee. "Wij hadden het vermoeden dat het dier wel eens ziek kon zijn. Dat is nu uit onderzoek gebleken'', zegt André de Baerdemaker van de Vogelklas.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat Karel Schot weer hondsdolheid bij een vleermuis ziet. De organisatie waarschuwt mensen om vleermuizen niet aan te raken om besmetting te voorkomen. "Bel de dierenambulance of ons'', zegt De Baerdemaker.

Hondsdolheid of rabiës is een herseninfectie en kan dodelijk zijn, zeker als het virus via het speeksel van de vleermuis het zenuwstelsel binnen weet te dringen. Mensen krijgen eerst koorts en krampen in de slikspieren en ademhalingsspieren.

Overigens kunnen niet alleen vleermuizen hondsdolheid overdragen. Ook honden, vossen, vleermuizen en katten kunnen de ziekte krijgen en verder verspreiden.