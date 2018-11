Deelder en muzikale vrienden presenteren album JAZZ in theater Walhalla

Ze zijn van plan om muziekgeschiedenis te schrijven: Jules Deelder, Boris van der Lek en Cok van Vuuren. Dinsdagavond presenteren zij hun album JAZZ in theater Walhalla.

De Rotterdamse dichter maakte samen met saxofonist Boris van der Lek en de Schiedamse gitarist Cok van Vuuren ouderwetse jazzmuziek. "Ergens in februari kwam deze obscure club van mensen bij elkaar en toen hebben we dit in een paar dagen tijd opgenomen" zegt Van Vuuren.

Het album wordt niet alleen in het theater gepresenteerd, het is er ook opgenomen. "Dat idee kwam van de producent van de plaat, Frans Hagenaars. Hij wilde een ouderwets geluid opnemen, met oude microfoons in een open ruimte. Zo viel zijn oog op Walhalla."

Rokerig en diep

De jazz die op het album staat is "de smaak van Boris en Jules", zegt van Vuuren. "Die hangen naar de oude jaren vijftig. Het is rokerig met een diepe tenorsax, we gebruiken oude apparatuur, oude microfoons en vanavond ook oude versterkers om authentiek te klinken."

De muziek is een eerbetoon aan de swingende jazz uit de periode 1935 tot 1955. In die periode was jazz nog de popmuziek. Jules Deelder en Boris van der Lek spelen dinsdagavond jazz zoals jazz is bedoeld: kort, krachtig, melodieus.

De presentatie is dinsdagavond om 20:30. Geïnteresseerden kunnen nog kaarten kopen, maar volgens van Vuuren kun je ook gewoon gezellig aan de deur komen staan en "dan komt alles wel voor elkaar".