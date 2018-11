Deel dit artikel:













Politie vindt heroïne en cash bij actie in Rotterdamse woontoren De buit van een politieactie in enkele woontorens in Rotterdam (Foto Politie)

In dure appartementen in het centrum van Rotterdam hebben agenten in totaal 20 kilo heroïne en ruim 27 duizend euro gevonden. Drie mannen zijn opgepakt. Agenten hielden een woontoren aan de Wijnbrugstraat extra in de gaten.

De politie zag mensen een woontoren verlaten met een grote tas, waarna ze in een dure auto stapten. Dat vertrouwden de agenten niet. Toen ze de wagen doorzochten ontdekten ze dat in de tas 3 kilo heroïne zat. Ook hadden de mannen bijna 20 duizend euro bij zich. Ze zijn aangehouden. Een van de verdachten bleek eerder in een ander appartement in de woontoren te zijn geweest. Toen de politie ook daar ging kijken, bleek daar nog eens 17 kilo heroïne te liggen en een partij dure merkkleding, een exclusief horloge en een stel telefoons die moeilijk zijn af te luisteren. De politie doorzocht ook het huis van een andere inzittende van de auto. Hij had 7000 euro cash in huis en een dure BMW voor de deur. De wagen is in beslag genomen. De politie zegt dat de woontorens in het centrum van Rotterdam aantrekkelijk kunnen zijn voor criminelen. Ze kunnen er vaak anoniem een huis huren en de ruimte gebruiken voor allerlei criminele activiteiten..