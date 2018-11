Deel dit artikel:













Tweede aanhouding voor liquidatie Belg in Spijkenisse Afzetting in de Lisstraat in Spijkenisse (2017)

De politie heeft een 31-jarige Hagenaar opgepakt voor de dood van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Hij werd in september vorig jaar doodgeschoten in zijn auto aan de Lisstraat in Spijkenisse. Het is de tweede aanhouding in het onderzoek naar de liquidatie.

De verdachte werd dinsdagochtend gearresteerd in een huis van een vriend in Rijswijk. Eerder werd al een 47-jarige man aangehouden uit Den Haag. Die verdachte zit nog vast. In het huis van de vriend in Rijswijk werden wapens, verdovende middelen en andere spullen aangetroffen. De politie heeft alles in beslag genomen. Beide verdachten zijn lid van motorclub Caloh Wagoh. Politie en justitie verdenken de club ervan dat die zich bezighoudt met criminele handelingen. Ook worden leden van de motorbende verdacht van de beschietingen van de redactie van Panorama in Amsterdam met een anti-tankwapen. Schietpartij Op 21 september 2017 had Stefaan Bogaerts een afspraak in Spijkenisse. Toen hij iets voor half tien zijn auto parkeerde, werd hij vrijwel meteen van dichtbij onder vuur genomen. Hij overleed ter plekke. De daders vluchtten in een zwarte BMW M5 Touring. Die auto werd later brandend teruggevonden in Barendrecht.

