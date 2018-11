Deel dit artikel:













Vlaardingse winkelier laat zich niet bang maken door overval Foto: de overvallen Vlaardingse winkelier Foto: de gesneuvelde ruit van de winkel

Het zal je maar gebeuren in de winkel waar je werkt. Twee mannen met bivakmutsen komen de zaak binnen en beginnen meteen op je in te slaan. De Vlaardingse winkelier Havar twijfelde geen moment en sloot de overvallers zaterdag op in zijn zaak.

"Ik was niet bang", vertelt de onverschrokken winkelier. "Ik wilde die mensen pakken. ik kan niet stil blijven staan en zien hoe ze met mijn geld weglopen." Havar was zaterdagavond rond kwart voor tien alleen in de zaak in Vlaardingen, toen de twee jonge overvallers zijn winkel binnen kwamen. Ze spoten meteen gas in zijn gezicht en sloegen de winkelier met een breekijzer. De overvallers duwden Havar naar buiten en werkten hem op de grond. Toen ze daarna terug de winkel ingingen voor de kassa, duwde Havar de deur achter hen dicht. "Ze dachten waarschijnlijk dat ik wel op de grond zou blijven liggen", vertelt Havar. De winkelier hield de deur dicht en liet een vriend op straat de politie bellen. Dan proberen de overvallers aan de achterkant weg te vluchten. Daar weet Havar een van de daders op de grond te werken. ​"Ik heb aan de overvaller gevraagd: 'Wat heb jij gedaan?' 'Ik heb geld nodig', zei hij. Maar waarom mijn geld?! Ik werk hard!"