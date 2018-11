Vader intens gelukkig met gratis zwemdiploma voor kinderen

Een bijzondere dag voor vader Mohammed uit Rotterdam-Feijenoord. Dinsdag meldde hij zich bij het Zwembad Afrikaanderplein om zijn zoon en dochter in te schrijven. Ze mogen gratis hun zwemdiploma A halen.

"Ik verdien het minimumloon", vertelt Mohammed bij de kassa van het zwembad. "Dan kan je weinig extra dingen met je kinderen doen. Dit betekent echt veel voor mijn zoon en dochter.

Kinderen uit de Rotterdam-Feijenoord kunnen sinds deze week gratis hun zwemdiploma A halen. Kinderen tussen de 5- en 18 jaar kunnen zich aanmelden voor het project. Inmiddels zijn 200 leerlingen aangemeld.

"Mijn zoontje zit nu op school", vertelt Mohammed trots. "Maar als hij hier was geweest, had hij een gat in de lucht gesprongen. "Ik ga het ze direct vertellen als ze thuis zijn."

Humanitas is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de welzijnsopdracht van het gebied. De organisatie gaat niet over andere gebieden in de stad. Vandaar dat andere ouders in Rotterdam wel moeten betalen voor het eerste zwemdiploma van hun kind.

Humanitas en het Sportbedrijf Rotterdam verwachten dat 500 tot 1.000 kinderen gebruik zullen maken van het initiatief.