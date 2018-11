Deel dit artikel:













Oude scheepswerf in Middelharnis wordt maritieme attractie menheersewerf

Ooit was het een goed lopende scheepswerf waar vooral veel vissersboten werden gebouwd. Nu moet het een nieuwe maritieme attractie worden in Middelharnis: de Menheerse Werf. Initiatiefnemer Coerd de Heer is hier al een jaar of vier mee bezig, maar het einde komt nu toch echt in zicht.

"Het eerste weekend van juni, tijdens de Menheerse Havendag is de officiële opening", vertelt De Heer. De Werf heeft inmiddels een mooie entree, er wordt hard gewerkt aan het bezoekerscentrum en er staat al een tijtafel die een goed beeld geeft van de stroming in het Haringvliet. "Nu is het zaak om de visserijspeeltuin aan te leggen en, zodra de ruimtes klaar zijn, de tentoonstellingen in te richten." Jachtwerf

Op de werf zelf wordt ondertussen hard gewerkt aan de restauratie van de Anna Jacoba, een voet- en fietsveer van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). Als het bootje klaar is kan het gebruikt worden om toeristen te vervoeren. "De werkzaamheden in de werf gaan gewoon door, want er moet natuurlijk ook geld verdiend worden", aldus De Heer. Ook de uit 1897 stammende ijzeren beugsloep MD10 Johanna Hendrika wordt onder handen genomen, de laatste overgebleven beugsloep ter wereld. Toeristische attractie

Het terrein wordt nu al gebruikt voor evenementen, theater, vergaderingen en bijeenkomsten. "Maar het moet echt een publiekstrekker worden: een gratis toegankelijke toeristische attractie voor Middelharnis." Er is nog flink wat werk te verrichten. En met de winter voor de deur is het lastig plannen. "Maar ik zie eigenlijk nooit beren op de weg. Misschien zou het goed zijn als ik die af en toe wel zag", aldus De Heer lachend. De werf, gelegen aan de havenkom in de historische dorpskern van Middelharnis, is opgericht in 1750. Vanaf 1764 stond de werf bekend als 'Werf Peeman'.