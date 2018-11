Krampuslauf Rotterdam heeft een nieuwe engerd: de Kralinger

De zesde Krampuslauf door de binnenstad van Rotterdam heeft een nieuwe engerd: de Kralinger. De mythische figuur is een combinatie van historische verhalen en de fantasie van Daryl Grootfaam die probeert om Nederland warm te krijgen voor de Zwarte Piet-variant uit de Alpenlanden.

Daryl kan smakelijk vertellen over de gehoornde Kralinger die geheel zwart gekleed gaat. "Het verhaal is zoals het gezegde: zo oud als de weg naar Kralingen. Er leeft een oude Kralinger onder de Kralingse Plas. Stoute kinderen trekt hij onder het water en die komen nooit meer boven."

Demon

De Krampus komt oorspronkelijk uit landen rondom de Alpen. Hij maakt deel uit van een eeuwenoude traditie waarin hij als beestachtige demon de helpende hand is van Sinterklaas. Een soort Zwarte Piet dus?

Petra Boonstra die veel Krampus-kostuums maakt zegt daarover: "De laatste jaren is er een oeverloze discussie over Zwarte Piet. Met regenboogpieten en dergelijke. De zak van Zwarte Piet mag niet meer, de roe mag ook niet meer. Maar dat hoort er wel bij. "

Daryl vult aan:"Als je terug gaat naar de basis,dan mag die figuur best duister zijn. Met klauwen, tanden en kettingen. En mensen bang maken."

De mooiste Krampuskostuums zijn momenteel te zien in de tentoonstelling 'Hal der Helden' in Ubik Worm in Rotterdam.

Vrijdagavond is er de Krampuslauf door de Rotterdamse binnenstad, die begint om 19:00 uur aan de Hoogstraat.

"We proberen het te beperken, we zijn dit jaar met twintig Krampussen. Als het er meer worden, zou de stad op hol slaan, ha ha, zegt Daryl. "Trouwens volgend jaar komen er echte Oostenrijkse Krampussen. Die zijn nog erger dan de Rotterdamse."