Protestmars tegen overlast asielzoekerscentrum Beverwaard

Enkele tientallen omwonenden van het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard hebben dinsdagavond een protestmars gehouden. Ze liepen naar het wijkcentrum waar de gebiedscommissie IJsselmonde vergadert.

De mars is vreedzaam verlopen. De deelnemers willen laten zien dat ze de overlast van de bewoners van het centrum helemaal zat zijn. Ze willen dat de rust en de veiligheid in de wijk worden hersteld. Begin deze maand kwam naar buiten dat een Algerijnse asielzoeker geprobeerd had iemand in het centrum te verkrachten.

Eind vorige maand erkende burgemeester Aboutaleb nog dat alleenstaande mannen uit veilige landen als Marokko, Albanië en Tunesië voor problemen zorgen. Zij maken geen kans op asiel en misdragen zich. De burgemeester beloofde een stop op de instroom van nieuwe mensen uit veilige landen.

De tegenstanders van het asielzoekerscentrum hebben de leden van de gebiedscommissie gevraagd of zij al iets van de aangekondigde stop hebben gemerkt. En waar blijven de asielzoekers uit veilige landen, zo willen ze weten. Gaan die op de boot terug of worden ze alleen verplaatst naar een ander azc?