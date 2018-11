PVV in Rotterdam eist handhaving boerkaverbod

De PVV in Rotterdam eist dat burgemeester Aboutaleb prioriteit geeft aan de handhaving van het boerkaverbod. De partij van Maurice Meeuwissen dient donderdag een motie in tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Boerka's zijn volgens de partij "een onacceptabele onmenselijke vorm van vrouwenonderdrukking." Ook is de PVV bang voor mogelijke "bomgordelboerka's." De partij wijst erop dat boerka's daarom ook in enkele islamitische landen verboden zijn.

Burgemeester Aboutaleb zei maandag in de uitzending van Rijnmond Nu dat zo weinig moslima's in de stad een boerka of een nikaab dragen dat hij geen prioriteit wil geven aan de handhaving van het verbod. De politie heeft betere dingen te doen dan op vrouwen met boerka's jagen, zo liet Aboutaleb weten.

Ook de burgemeesters van Amsterdam en Utrecht voelen er weinig voor om het verbod actief te handhaven. Daarop kwam kritiek van onder anderen premier Rutte. Hij vindt dat het verbod voor iedereen geldt, ook in de grote steden.

De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen. Maar over de invulling van het verbod moeten nog afspraken worden gemaakt. Zolang is het verbod nog niet van kracht.