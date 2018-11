Deel dit artikel:













Fontijn over het zilver op WK boksen: 'Wereldtitel was het doel' Nouchka Fontijn in de sportschool waar zij traint

Nouchka Fontijn behaalde afgelopen weekend op het WK boksen in New Delhi in de klasse tot 75 kilogram de zilveren medaille. Helemaal opgetogen met deze plek is de Schiedamse niet. "We gingen naar India voor één doel: de wereldtitel pakken. Dat is mislukt", zegt ze.

"In die zin kun je er niet blij mee zijn maar tegelijkertijd probeer je wel dankbaar te zijn voor die zilveren medaille. Je kunt ook in de eerste ronde er al uit vliegen en zonder medaille naar huis gaan." De Schiedamse bokser is van mening dat zij 'goud' heeft verloren: "In 2016 haalde ik ook zilver op het WK. In die zin voelt het een beetje alsof je geen stap vooruit bent gegaan. Maar aan de andere kant: elk toernooi is weer anders." Fontijn trof haar Chinese tegenstander Qian Li al vaker. Zij ontliepen elkaar telkens niet zoveel, vertelt de Nederlandse. "Op zo'n belangrijk moment trok zij nu op het langste eind." Andere sporten dan boksen Fontijn heeft haar finalepartij nog niet teruggekeken. Dat stelt zij even uit. In december gaat de Schiedamse vooral van haar vrije tijd genieten. "Ik ben nu drie dagen thuis en ik heb nog niets gedaan. Dat zal deze week nog wel zo blijven." Fontijn heeft haar finalepartij nog niet teruggekeken. Dat stelt zij even uit. In december gaat de Schiedamse vooral van haar vrije tijd genieten. "Ik ben nu drie dagen thuis en ik heb nog niets gedaan. Dat zal deze week nog wel zo blijven." Maar het zou kunnen dat Fontijn haar bokshandschoenen voorlopig nog even laat liggen. "Ik heb zin om voor de lol even te sporten, zoals zwemmen of volleyballen. Of het ervan komt, weet ik niet. Je hebt zin om dingen te doen omdat je het leuk vindt. Dat je niet heel gedreven hoeft te zijn of dat je niet met verbeterpunten bezig hoeft te zijn", aldus Fontijn. Kijk hierboven naar het volledige interview met Nouchka Fontijn van verslaggever Sjoerd de Vos. Daarin vertelt de Schiedamse ook hoe zij het land India heeft ervaren.