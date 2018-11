Deel dit artikel:













Gemakkelijke zege voor Jong Feyenoord in Engels toernooi

Jong Feyenoord heeft dinsdagavond in Engeland een klinkende overwinning geboekt in de Premier League International Cup. Sparta Praag Onder 23 werd met maar liefst 8-0 op The Recreation Ground van Aldershot Town FC opzij gezet. Het was het eerste duel van de ploeg van trainer Peter van den Berg in dit toernooi.

Bij rust was de stand al 5-0 na treffers van Joël Zwarts (2x), Wouter Burger, Cheick Touré en Orkun Kökcü. In de tweede helft maakte Zwarts nog eens twee treffers. Ook Jeremiah St. Juste pikte in het tweede bedrijf een doelpuntje mee. De verdediger deed, net als Luis Sinisterra van de eerste selectie, mee met de belofteploeg. Aanvankelijk zou Jong Feyenoord de eerste groepswedstrijd spelen tegen Leicester City, maar dat duel werd na de tragische helikoptercrash, waarbij vijf mensen onder wie de clubeigenaar van Leicester omkwamen, uitgesteld tot 29 januari 2019. Jong Feyenoord zit ook met de leeftijdsgenoten van Reading in de poule. De Premier League International Cup is een competitie van zes poules waar 24 belofteteams aan meedoen: de twaalf beste Engelse jeugdteams en twaalf niet-Engelse jeugdploegen, waar Feyenoord één van is. De groepswinnaars en de twee beste nummers twee gaan naar de kwartfinale.