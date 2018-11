Deel dit artikel:













Rotterdam: geen reden voor onderzoek naar gedrag Tariq Ramadan

Rotterdam stelt geen nader onderzoek in naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van islamoloog Tariq Ramadan. Ramadan was tussen 2007 en 2009 deels in dienst van de gemeente. Volgens het stadsbestuur zijn er geen signalen dat de Zwitser zich in die periode heeft misdragen.

Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam had op een onderzoek aangedrongen omdat in Zwitserland, Frankrijk en Engeland vrouwen aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik en verkrachting. Ramadan ontkent alle beschuldigingen. De islamoloog heeft maanden vastgezeten in Frankrijk. Inmiddels is hij op borgtocht vrij vanwege gezondheidsproblemen. De wetenschapper lijdt aan multiple sclerose. Ramadan werkte eerder als integratie-adviseur voor de gemeente Rotterdam. Ook was hij gastdocent aan de Erasmus Universiteit. De gemeente heeft Ramadan ruim twee ton betaald voor zijn werk. Hij werd ontslagen in Rotterdam, omdat hij een discussieprogramma presenteerde op een Iraanse nieuwszender in een periode dat studentenprotesten met geweld werden neergeslagen. Ook zou hij sympathieën hebben gehad voor de islamitische terreurbeweging Hamas. De gemeente Rotterdam erkent dat er destijds fouten zijn gemaakt bij het aanstellen van Ramadan. "Hiervan hebben we geleerd", schrijft het college aan Hoogwerf. Externe adviseurs worden voortaan vooraf beter gescreend.