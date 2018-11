Karsdorp onderuit met AS Roma in Champions League

Rick Karsdorp heeft dinsdagavond zijn rentree gemaakt bij de Italiaanse ploeg AS Roma. De oud-verdediger van Feyenoord deed dat in de Champions League tijdens de groepswedstrijd tegen Real Madrid, die door de Romeinen met 2-0 werd verloren.

Karsdorp speelde twintig minuten mee tegen de Spaanse topclub. Hij kwam voor het laatst in actie voor AS Roma op 16 september tegen Chievo Verona in de Serie A. De rechtsback had de afgelopen periode last van een blessure en zou volgens Italiaanse media in de tussentijd ook een aanvaring hebben gehad met trainer Eusebio Di Francesco.

Ondanks de nederlaag is AS Roma door naar de achtste finales van de Champions League. Real Madrid is al zeker van groepswinst in groep G. Ajax kwalificeerde zich dinsdagavond in groep E ook voor de achtste finales na een 2-0 uitzege bij AEK Athene uit Griekenland.