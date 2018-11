10 jaar 'Kabouter Buttplug' op het Eendrachtsplein

Het is woensdag precies tien jaar geleden dat het beeld 'SantaClaus' van Paul McCarthy op het Eendrachtsplein in Rotterdam kwam te staan. Het kunstwerk staat beter bekend als Kabouter Buttplug.

Voordat het kunstwerk in 2008 een vaste plek kreeg op het Eendrachtsplein, werd er jaren geruzied over een geschikte locatie.

Op het originele plan voor een plek bij De Doelen kwam te veel protest. De 'kabouter' stond daarna een tijdje op de binnenplaats van Museum Boijmans van Beuningen. In 2008 wilde de gemeente het beeld op de kop van de Koopgoot zetten, maar daar wilde een aantal winkeliers niets van weten. Zo kwam het beeld op de huidige plek terecht.

Het beeld kan worden gezien als een kerstman met een kerstboom in de handen, maar roept bij veel mensen hele andere associaties op. De kunstenaar noemt zijn werk 'een commentaar op de materiële consumptie in de westerse wereld'.

Schande

SantaClaus is niet het enige beeld van kunstenaar Paul McCarthy waar schande van wordt gesproken. Het kunstwerk 'Tree' dat een tijdje in Parijs stond, heeft ook veel weg van een seksspeeltje. Eerder dit jaar kwam in Oslo in Noorwegen ook een versie van SantaClaus te staan.

Het opvallende beeld kostte de gemeente Rotterdam 180 duizend euro.

Sculpture International Rotterdam viert de verjaardag van de kabouter woensdag tussen 16:00 uur en 18:00 uur met oliebollen en warme chocolademelk op het Eendrachtsplein. In TENT Rotterdam is de tentoonstelling Publiekslievelingen en Weesbeelden, over de manier waarop Rotterdammers omgaan met de kunst in hun stad.