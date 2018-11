Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











iPhone-deal via Instagram eindigt in beroving door 17-jarige met 'vuurwapen'

Een 20-jarige man, via Instagram zijn iPhone had verkocht, is bij de overhandiging van het toestel met een vuurwapen bedreigd door de koper. Toen agenten de dief later op de avond oppakten, bleek hij een nepvuurwapen bij zich te hebben. De jongen was 17 jaar.

Dinsdagavond had de verkoper rond 18:30 uur met de Rotterdammer afgesproken bij de Albert Heijn op de Merkelbachstraat in Het Lage Land in Rotterdam. In plaats van het afgesproken bedrag, pakte de koper een vuurwapen uit zijn tas. Er ontstond een gevecht, maar de koper vluchtte uiteindelijk met de iPhone weg. Na de 112-melding deelden agenten de Instagram-profielfoto van de verdachte met collega's. Een wijkagent in Zevenkamp herkende de jongen op de foto als iemand uit zijn wijk. De agent raadde zijn collega's aan te gaan kijken bij metrostation Binnenhof. Daar kon de minderjarige iPhone-dief worden aangehouden.