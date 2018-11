Deel dit artikel:













Hoe zag Rotterdam er duizend jaar geleden uit?

De stad Rotterdam ontstond rond het jaar 1000 met een paar boerderijen langs de Rotte. In de 15e eeuw was het al uitgegroeid tot een echte stad. Om te laten zien hoe Rotterdam er in die tijd uitzag, hebben archeologen met hulp van studenten van het Grafisch Lyceum een aantal animatiefilms gemaakt.

De animatiebeelden zijn gemaakt op basis van archeologische vondsten en onderzoeken. "We hebben geen filmbeelden uit die tijd. Het enige dat we hebben zijn een paar schaarse archiefbronnen", zegt stadsarcheoloog Arnold Carmiggelt. "We hebben als archeologische dienst een probleem", zegt de archeoloog. "Namelijk dat door het bombardement een groot deel van de binnenstad weg is. Daarom is het lastig uit te leggen hoe de stad er vroeger uitzag." Rotta Een van de filmpjes laat Rotterdam zien rond het jaar 1433. Je ziet daarin de omgeving van de Binnenrotte. Een ander filmpje gaat nog verder terug, naar het plaatsje Rotta rond het jaar 1000. Rotta was een plaatsje langs de Rotte. Archeologen hebben sporen van gevonden op de plek waar nu de Markthal staat. Een van de filmpjes laat Rotterdam zien rond het jaar 1433. Je ziet daarin de omgeving van de Binnenrotte. Een ander filmpje gaat nog verder terug, naar het plaatsje Rotta rond het jaar 1000. Rotta was een plaatsje langs de Rotte. Archeologen hebben sporen van gevonden op de plek waar nu de Markthal staat. "Wat we terugvinden in de bodem zijn de houten funderingspalen, maar bijvoorbeeld ook de plek waar een haard gestaan heeft. We weten op basis van die funderingen wel hoe je dat kan reconstrueren", legt Carmiggelt uit. De beelden worden woensdagavond voor het eerst vertoond in het Bibliotheektheater van Rotterdam. Daar vertelt de archeoloog ook wat het werk van hem en zijn collega's inhoudt. "Wij doen niet alleen opgravingen, er komt nog veel meer bij kijken."