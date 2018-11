Leefbaar Rotterdam wil referendum over Zwarte Piet

Leefbaar Rotterdam wil een referendum over het behoud van Zwarte Piet. Dat zou gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen of de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden kunnen worden, stelt raadslid Tanya Hoogwerf.

Volgens Leefbaar willen "linkse partijen en door burgemeester Aboutaleb geselecteerde maatschappelijke organisaties in de achterkamertjes een prachtige traditie de nek omdraaien" en Zwarte Piet volledig uit de stad verbannen. "Middels een referendum willen we de Rotterdammers de kans geven om zich hier zelf over uit te spreken."

Het voorstel van Hoogwerf komt aan de vooravond van de tweede raadsvergadering over de Rotterdamse Sinterklaasintocht. Vorige week werd over het onderwerp al fel gediscussieerd.

Burgemeester Aboutaleb stelde toen dat de toekomst van het Sinterklaasfeest moet worden bepaald door de samenleving, niet door de politiek. "Maar we willen wel een faciliterende rol spelen, die ervoor zorgt dat de samenleving meer ontspannen wordt."