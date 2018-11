Deel dit artikel:













Verkeer-apps gaan rijadvies geven Foto: Lex van Lieshout (ANP)

De doorstroming van het verkeer hangt niet alleen af van het beschikbare asfalt, het wordt ook beïnvloed door het rijgedrag van automobilisten. Met die aanname wil De Verkeersonderneming samen met Flitsmeister, Locatienet en SD-Insights meer inzicht krijgen in rijgedrag in de regio Rotterdam. Als onderdeel daarvan gaan de apps automobilisten onderweg gesproken advies geven over bijvoorbeeld invoegen, of waarschuwen voor plotseling remmend verkeer.

De Verkeersonderneming wil met deze proef kijken of automobilisten te verleiden zijn tot ander rijgedrag voor een betere doorstroming. Bestuurders krijgen na hun rit feedback in de vorm van animaties. De informatie over rijgedrag die Flitsmeister, Locatienet en SD-Insights opslaan, wordt anoniem doorgegeven aan de Verkeersonderneming. De Verkeersonderneming is een samenwerking tussen onder andere Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Het is bedoeld om de regio Rotterdam beter bereikbaar te maken.