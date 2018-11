Voormalig Rijnmond-verslaggever Jan Broere (77) overleden

Voormalig Rijnmond-sportverslaggever Jan Broere is vorige week op 77-jarige leeftijd overleden. De Dordtenaar, met zeer in het oog springende snor, deed in 1985 onder andere verslag van de legendarische wedstrijd van Sparta tegen het Duitse Hamburger SV in de Europa Cup.

Broere heeft jaren als freelancer bij RTV Rijnmond gewerkt, vanaf het prille begin van de sportafdeling. Hij deed verslag van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht/DS ’79. “Een Dordtenaar in hart en nieren”, weet Leon Boele, in die tijd zijn collega bij Rijnmond. “Jan had een echte Dordtse tongval.”



“Ooit gebruikte hij in zijn radioverslag de term parola, wij hadden op de redactie geen idee waar hij het over had. Dat bleek een omhaal te zijn, die speler Carlo Parola (in de jaren vijftig), een Italiaan, ooit introduceerde. Die term heeft hij jaren gebruikt."



Boele vervolgt: “Als er gescoord werd bij één van zijn wedstrijden schreeuwde hij naar de radioregie: DOELPUNT JAN BROERE!”



Herman Stal kwam kort voor Broere bij Rijnmond werken. “Dat moet een half jaar eerder zijn geweest. Ik heb Jan aangedragen toen Rijnmond verder wilde uitbreiden. Ik had met hem samengewerkt bij de ziekenomroep. Allebei Dordtenaren. Ik trok veel met Jan op, wij deden samen verslag van het tennis, paardensport, de marathon en soms zelfs voetbalwedstrijden. Wij hebben van alles gedaan in die tijd. Ik heb wel langer bij Rijnmond gewerkt, 23 jaar.”



Broere heeft in totaal vijftig jaar gewerkt voor de personeelsvereniging De Schakel van energiebedrijf R.E.D, later Eneco/Stedin. “We kennen Jan als optimist, een man met veel humor en geweldige communicatieve vaardigheden. Hij zag iedereen en had voor eenieder een woordje. Hij heeft vele mensen leuke tijden en plezier bezorgd.”