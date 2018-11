Schaatsbaan Rotterdam breidt uit met curling-deel

Het eerste laagje ijs is al te ontwaren op de ovale schaatsbaan aan het Toepad in Rotterdam-Kralingen. De nieuwe curlingbaan ligt er ook al aardig glad bij. Maar verder moet er nog flink getimmerd en opgeruimd worden voordat zaterdag het zesde seizoen van Schaatsbaan Rotterdam kan beginnen.

Schaatsbaan Rotterdam begon ooit als winnend Stadsinitiatief en groeide al snel uit tot een publiekstrekker. Vorig jaar werd de baan 200 duizend keer bezocht. Initiatiefnemer Tijs Nederlof rekent de komenden drie maanden op "minimaal' hetzelfde aantal", zeker omdat er nogal wat verbeteringen zijn doorgevoerd.

Funbaan

Nederlof: "We hebben een compleet nieuw decor: een beetje WinterBiergarten-achtige sfeer. We bieden meer comfort en hebben meer vierkante meters ijs. De funbaan is nu bijvoorbeeld veel groter, want we hebben van de binnenhockeyzaal ook een curling-baan gemaakt. De curlers zijn nu van de schaatsers gescheiden."

Vooral dat laatste was een grote wens bij schaatsers en organisatie, benadrukt de managing-director. "Curling en schaatsen wringt. Het zit elkaar in de weg. Daarom is er nu een scheiding aangebracht in de funbaan. Die wand kan bij grote drukte worden weggehaald. Maar ook bij het curlen kan het heel druk zijn: er staan soms wel tweehonderd personen te curlen op de ijsbaan. Het is een immens populaire sport doordat het laagdrempelig is en het het competitieve en ludieke combineert."

Onderhoud

Fred Nederlof is de vader van Tijs, tevens een van de ijsmeesters bij de Schaatsbaan. Volgens hem vereist het onderhoud van de achthonderd meter grote funbaan een andere aanpak dan die van de vierhonderd meter overdekte schaatsbaan.

Nederlof senior: "De curlingbaan maken we extra glad om goed te kunnen glijden en bezemem. Bij de schaatsbaan moeten we de belijning nog aanbrengen en wat extra lagen water laten bevriezen. De hoge temperaturen van vandaag spelen geen parten: we stoken de boel gewoon wat harder op."

Zaterdag 1 december is de eerste dag om de schaatsen onder te binden. De entree is die dag gratis. Tot 27 februari volgend jaar blijft de baan open.