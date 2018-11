Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Primeur: eerste beelden van natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2.0 - Wild Port of Europe Still uit De Nieuwe Wildernis 2.0 Still uit De Nieuwe Wildernis 2.0

De havens van Rotterdam en Moerdijk krijgen een hoofdrol in de natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2.0. De film brengt in beeld hoe natuur en industrie in gebieden als de Maasvlakte naast elkaar bestaan. RTV Rijnmond mag de eerste beelden laten zien.

Het klinkt als een tegenstelling, industriële gebieden en natuur, maar volgens de makers is het niet vreemd dat op die plekken dieren leven. Er is daar veel ruimte, weinig recreatie en er zijn weinig roofdieren. Het dierenrijk van de industrieterreinen in de regio Rijnmond bestaat onder meer uit de zeehond op de Maasvlakte, de bunzing, reigers, lepelaars, egels en meeuwen. Maar ook bijvoorbeeld de veldleeuwerik, een zeldzame zangvogel en de akkervogel patrijs. Het dierenrijk van de industrieterreinen in de regio Rijnmond bestaat onder meer uit de zeehond op de Maasvlakte, de bunzing, reigers, lepelaars, egels en meeuwen. Maar ook bijvoorbeeld de veldleeuwerik, een zeldzame zangvogel en de akkervogel patrijs. Het vervolg op de populaire film De Nieuwe Wildernis wordt gemaakt door regisseurs Mark Verkerk en Willem Berents. De video is een verzameling van de testbeelden die de regisseurs maakten op zoek naar geschikte filmlocaties. In het voorjaar van 2019 beginnen de makers met de definitieve opnamen. De Nieuwe Wildernis 2 - Wild Port of Europe komt in 2021 in de bioscoop. De eerste editie, die is gefilmd in de Oostvaardersplassen, trok 700 duizend bezoekers en ontving verschillende prijzen.