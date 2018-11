Deel dit artikel:













Wat wil jij weten over cybercrime en digitale veiligheid?

Internetfraude komt steeds vaker voor en je hoort er regelmatig van alles over in het nieuws. Maar wat houdt dat nou eigenlijk allemaal in? Dat is precies van Ronald van Oudheusden zich vanavond afvraagt op Radio Rijnmond.

Tijdens het laatste uur van Rijnmond Nu staat de Open Microfoon volledig in het teken van cybercrime. Frank Groenewegen is dan bij Ronald van Oudheusden te gast. Zij werken bij het Delftse Fox-IT, een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld op het gebied van computerbeveiliging. Heb jij een vraag over internetcriminaliteit? Mail dan naar nu@rijnmond.nl en luister vanaf 18:00 uur naar Rijnmond Nu.