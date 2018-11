Vlaardingen luidt de noodklok voor het klimaat

De Bethelkerk in Vlaardingen doet zaterdag mee met een grote actie van Greenpeace. Kort voor 12:00 uur luidt de kerk de noodklok voor het klimaat. Op meer dan tweehonderd andere plekken in Nederland gebeurt hetzelfde.

Op de deelnemerslijst staan bekende klokken als die van de Dom in Utrecht, de Martinitoren in Groningen en de Westertoren in Amsterdam.

De Laurenskerk in Rotterdam en de Grote Kerk in Dordrecht hebben zich niet aangemeld. In de regio Rijnmond is de Bethelkerk vooralsnog de enige deelnemer.

Volgens Greenpeace zijn ook buiten de landsgrenzen noodklokken te horen, zoals op de carillons in Washington en Sint Petersburg. In totaal bespelen bijna veertig beiaardiers vlak voor 12:00 uur het nummer The Final Countdown.

Daad bij het woord

Met het klokgelui wil Greenpeacte minister Wiebes oproepen om actie te ondernemen op de klimaattop, die maandag in Polen begint.

"Hij moet de daad bij het woord voegen", zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. "De wereldwijde ambitie moet van twee naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. We halen dat alleen als we voor 2030 onze CO2-uitstoot met zestig procent terugdringen. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten."