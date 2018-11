Nieuw onderzoek naar zakkende huizen bij Barendrechtse Zuidpolder

Werkzaamheden in de Zuidpolder

Scheur in een woning aan de Ziedewijdsedijk

Er komt een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de schade aan de woningen aan de Ziedewijdsedijk in Barendrecht. Die toezegging kregen de bewoners tijdens een gesprek met de gemeente en het waterschap. De huiseigenaren zitten met scheuren, verzakkingen en kraakgeluiden. Ze denken dat dit komt door de herinrichting van de Zuidpolder tot natuur- en recreatiegebied met een waterbufferfunctie.

De gemeente en het waterschap lieten tijdens het gesprek weten zich de zorgen van de bewoners aan te trekken. Ook zij willen graag de oorzaak boven tafel hebben en vinden het belangrijk daarbij samen op te trekken.

In ieder geval vijf bewoners aan de Ziedewijdsedijk hebben diepe scheuren in de muren, scheve terrassen, deuren die niet meer open en dicht gaan en stukken grond die in het water zijn verdwenen. "Het lijken wel spookhuizen", vertelde bewoner Cor van Herk een aantal weken terug.

Geen verband

De gemeente Barendrecht liet eerder al onderzoek doen via hun verzekeraar. Toen werd geen verband vastgesteld tussen de werkzaamheden aan de Zuidpolder en de problemen bij de huizen. De oorzaak werd toen gezocht in het wisselende waterpeil en de beschoeiing die niet goed is bijgehouden.

De bewoners mogen meebeslissen wie het nieuwe onderzoek gaat doen. De uitkomst moet zo rond het einde van het jaar binnen zijn. Daarna kan worden gekeken welke vervolgstappen er nodig zijn en wie verantwoordelijk is.