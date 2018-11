Wethouder belooft waslijst aan verbeterpunten bij grote bouwprojecten

De gemeente Rotterdam heeft volgens wethouder Bas Kurvers veel verbeteringen doorgevoerd om problemen bij grote bouwprojecten te voorkomen. Maar er bestaat nog steeds een risico dat het wel eens kan misgaan. Woensdag debatteerde de gemeenteraad met de wethouder Bouwen over een rapport naar de fouten bij de bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Lombardijen.

In 2007 werd besloten dat er een nieuw, houten schoolgebouw voor het Open Venster moest komen. De bouw startte in 2013, maar werd na een aantal tegenvallers, slechte samenwerkingen en bouwfouten na drie jaar stilgelegd.

Begin dit jaar werd de bouw van de houten ombouw definitief stopgezet. Het zou te duur zijn. De fundering blijft liggen en er wordt nu een nieuwe stenen school gebouwd.

Felle kritiek

Een onafhankelijk onderzoeksbureau kwam in juni van dit jaar met harde kritiek richting oud-wethouders De Jonge van Onderwijs en Schneider van Bouwen. Er was te weinig of geen toezicht op het project en de communicatie tussen partijen was slecht.De verantwoordelijke wethouders werden daardoor niet goed geïnformeerd. Ook zou er bij de aanbesteding teveel naar de prijs gekeken zijn en minder naar de kwaliteit.

Lessen

Rotterdamse partijen bespraken de kritiek van de onderzoekers vandaag met de huidige wethouder. Ze wilden weten wat de gemeente ervan heeft geleerd, en hoe bij grote projecten zoals de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen dit soort fouten voorkomen kunnen worden.

Ook wilde raadslid Jan-Willem Verheij van de VVD dat de verantwoordelijkheid voortaan bij de wethouder Bouwen komt te liggen. In het geval van het Open Venster lag de verantwoordelijkheid bij de wethouder Onderwijs, omdat het een school is.

Verder wees hij erop dat de besluiten pas moeten worden gemaakt als de details bekend zijn. “Trap niet in de val van de artist-impressions. Laat je niet overtuigen door de mooie plaatjes maar door de details van het ontwerp”, zegt Verheij.

Meer communicatie

Volgens de wethouder is een groot aantal verbeterpunten opgesteld voor de dienst Stadsontwikkeling, 86 maar liefst. Voorbeelden van die verbeterpunten zijn: meer controle door het aanstellen van een projectmanager, meer communicatie onderling en het nog meer in de gaten houden van de kwaliteit van de bouw.

Toch zei de wethouder risico’s voor de toekomst niet te kunnen uitsluiten. Rotterdam wil voorop lopen, zo zei Kurvers, Rotterdam wil lef hebben en dan kan je nooit problemen uitsluiten.

In het voorjaar van 2019 gaat de bouw van het Open Venster verder, de school kan zoals het er nu uitziet in augustus 2021 verhuizen naar de nieuwbouwlocatie. Dat is nog weer later dan eerder werd voorgesteld. De gemeente en de school hadden meer tijd nodig om te kijken naar het eisenpakket van de nieuwbouw.