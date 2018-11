'Museum Rockart hoort niet weggestopt te zitten op industrieterrein'

Museum RockArt in Hoek van Holland groeit volledig uit zijn jasje. Er moet snel een nieuwe locatie gevonden worden om de duizenden museumstukken tentoon te kunnen stellen.

"Kijk, zeventig jaar geschiedenis van de popmuziek, het is niet alleen muziek, maar het gaat ook om de kleding, een way of life, zeg maar. Dat ga je hier gewoon niet redden", zegt Jaap Schut van het museum

"Er staat nog niet een half procent van de hele collectie. Dat hoort niet weggestopt op een industrieterrein in Hoek van Holland."

Schut vindt dat het museum in de BeatstadDen Haag thuishoort, maar tot op heden heeft de stad ondanks een ultimatum van Schut nog geen interesse getoond.