De mooiste vijver van Nederland ligt in Vierpolders De mooiste vijver van Nederland ligt in Vierpolders De vijver van Jaap en Connie Poldervaart Het geheim van het succes is volgens Jaap de passie voor het tuinieren en er heel veel tijd in stoppen.

Voor het derde jaar op rij is de vijver van Jaap en Connie Poldervaart uit Vierpolders verkozen tot de mooiste van Nederland. Wat ooit begon als hobby is uitgegroeid tot een manier van leven. "We gaan bijna niet eens meer op vakantie omdat we zo van deze tuin met vijver genieten", aldus Jaap

De passie voor vijvers begon in 2004. Jaap werd toen hij lid werd van de Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet en volgde een cursus. Het geheim van het succes is volgens Jaap de passie voor het tuinieren en er heel veel tijd in stoppen. Zo'n 20 uur per week. "Wanneer je lid wordt van zo'n vereniging dan moet je wel meedoen. Je rolt er dan toch een beetje in", aldus Connie. Volgens Jaap is zijn vrouw een belangrijke reden dat ze de prijs hebben gewonnen. "Connie kijkt kritisch naar dingen die verbeterd kunnen worden en zo wordt de vijver uiteindelijk perfect." De belangrijkste categorieën waar de jury op let is het biologische-, het ethische- en het technische gedeelte. "De kleurenvariëteit, de bloeitijd van je planten en de gezondheid van je dieren is heel belangrijk", volgens Jaap.



Jaap en Connie kregen de prijs afgelopen weekend op de Vivarium beurs in Rosmalen. Toch doen ze volgend jaar waarschijnlijk niet mee aan de verkiezing. "Ik heb een paar nieuwe planten rondom de vijver en ik denk dat ik niet op tijd klaar ben voor de verkiezing van volgend jaar." Toch zijn Jaap en Connie in de toekomst zeker van plan om weer mee te doen aan de verkiezing van de mooiste vijver van Nederland.