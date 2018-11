Arrestaties in drugspanden Ridderkerk

De politie heeft bij een anti-drugsactie in Ridderkerk een wapen, cash en vier auto's in beslag genomen. Ook werd een hennepkwekerij ontmanteld.

De inval was dinsdag in Ridderkerk in een loods en bedrijfspand. Binnen werden drie verdachten opgepakt uit Ridderkerk, Zwijndrecht en Rotterdam.

De politie was getipt dat er vanuit Ridderkerk werd gedeald in soft- en harddrugs. Bij de inval waren ook justitie, het leger en de gemeente Ridderkerk betrokken.