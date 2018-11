Mogelijk foute telling bij verkiezingen Vijfheerenlanden

Er komt mogelijk een hertelling in de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden (Vianen, Leerdam, Zederik). Mogelijk is er een telfout gemaakt. Van fraude is geen sprake, zegt een woordvoerder van de nieuwe fusiegemeente. Voor de zetelverdeling heeft het geen gevolgen.

Volgens de gemeente is er 'gerede twijfel ontstaan' bij twee kandidaat-raadsleden van twee verschillende partijen. Een van de raadsleden zou bij een stembureau in Leerdam geen enkele stem hebben gekregen, terwijl dat op alle andere stembureaus wel het geval is. Een andere kandidaat van dezelfde partij zou opvallend veel meer stemmen hebben gekregen.

Het zou gaan om een raadslid dat net wat stemmen tekort zou komen om op basis van voorkeurstemmen in de nieuwe raad van Vijfheerenlanden te komen. Om welke partijen het gaat willen de lijsttrekkers in Leerdam niet zeggen. Ook de gemeente wil niets loslaten.

De nieuwe gemeenteraad van Vijheerenlanden besluit donderdag 6 december of er een hertelling komt. Als dat inderdaad het geval is, dan worden de stemmen op 12 december herteld in Het Dak in Leerdam.

De stembusgang in Vijfheerenlanden was vorige week woensdag. Het CDA werd de grootste met zeven zetels, gevolgd door de SGP en VHL Lokaal met ieder vijf zetels. Vijfheerenlanden bestaat uit de Utrechtse gemeente Vianen en het Zuid-Hollandse Zederik en Leerdam. De gemeente gaat per 1 januari 2019 bij de provincie Utrecht horen.