Rotterdam Ahoy wordt energiepaleis

Het dak van Ahoy Rotterdam wordt de komende jaren één groot zonnepaneel. Eneco, de gemeente Rotterdam, de Europese Unie, Ahoy zelf en andere partijen hebben woensdag hun handtekeningen gezet onder het duurzaamheidspact dat bijna heel Ahoy moet voorzien van stroom.

Het gaat in de plannen van het Europese project ' ruggedised ' om meer dan alleen zonnepanelen. Zo wordt een overschot aan zonnestroom op een moment dat er weinig gebeurt in Ahoy meteen getransporteerd naar gebouwen in de buurt. Ook worden lantaarnpalen voorzien van slimme sensoren waardoor ze niet standaard de hele nacht aan staan.

Energiemachine

Bij Ahoy zelf zijn de opgetogen over de nieuwe fase. "We krijgen het grootste zonnedak van Rotterdam", zegt directeur Peter van der Veer. "Ahoy wordt een soort energiemachine", lacht Van der Veer. Hij gaat straks dus leveren aan de buren.

Coördinator Electro en Werktuigbouw Lars van Vliet moest even slikken toen hij hoorde van de meer dan tweeduizend panelen op 'zijn' dak. Lijmen was geen optie. "We hebben gelukkig met Eneco een mooie oplossing gevonden. Het zal hier niet gaan lekken, ik heb vertrouwen in de oplossing." Toch had Van Vliet de 950 boorgaten in het dak boven congreshal 1 liever niet gehad.

Lampen

Ahoy werkt al langer aan een lagere stroomrekening. Zo is het energieverbruik in zes jaar al tientallen procenten gedaald. Van Vliet: "Zo gingen vroeger alle lampen vol aan als er werd schoon gemaakt. Dat doen we nu niet meer. Alleen het gedeelte waar wordt gewerkt wordt verlicht."

En valt straks tijdens een stampend middagconcert alles stil als de wolken voor de zon schuiven? Van der Veer: "We hebben energie genoeg. We wekken meer energie op dan we kunnen gebruiken. Het licht zal hier altijd blijven branden."