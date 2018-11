Roemeens roversduo herkend op beelden YouTube

De politie heeft een man en vrouw uit Roemenië opgepakt voor een rooftocht door de regio Rijnmond. De 31-jarige vrouw en 33-jarige man sloegen de afgelopen maanden toe in Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht en Capelle aan den IJssel. Ze pleegden diefstallen en deden aan zakkenrollen.

De zaak kwam aan het rollen na een beroving van een 84-jarige vrouw in Zwolle. Een vrouw keek de pincode af bij het slachtoffer en bij thuiskomst beroofde een man haar van de portemonnee met pinpas.

Beelden van bewakingscamera's in de supermarkt en een bank werden uitgezonden door de regionale omroep RTV Oost en daarna op YouTube wereldwijd 1,4 miljoen keer bekeken. Iemand in Spanje herkende de daders. Daar was het tweetal ook op rooftocht geweest.

De politie liet de twee internationaal signaleren. Ze werden uiteindelijk twee weken geleden bij een grenscontrole in Roemenië aangehouden. Maandag zijn de twee uitgeleverd aan Nederland.