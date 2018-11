Deel dit artikel:













Cardiologen Ruwaard vermoedelijk in beroep

De kans is groot dat de voormalig cardiologen van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse in beroep gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank.

De rechtbank oordeelde woensdag dat de drie specialisten recht hebben op een vergoedingssom van de Staat voor geleden schade. Het bedrag - 300 duizend euro voor de drie - is fors lager dan de eis: 9 miljoen euro. "Ik ben teleurgesteld over deze uitkomst. Het is een dubbel gevoel. De rechter zegt wel dat de staat aansprakelijk is en dat de verlenging van het bevel verkeerd was. De cardiologen werden uitgerangeerd", vertelt Jaap Sijmons, advocaat van één van de cardiologen. "De inspectie heeft een beeld geschetst van heel incompetente cardiologen die uit de praktijk verwijderd moeten worden. Ook dat was onrechtmatig." De advocaat zet vraagtekens bij de uiteindelijke rekensom voor het schadebedrag. De rechter heeft zaken zoals het perspectief op een andere baan meegerekend. "Al die zaken worden in het nadeel van de cardiologen uitgelegd", besluit Sijmons. Lees ook: Rechter geeft cardiologen Ruwaard fractie van geëist schadebedrag mee