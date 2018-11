Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ketheltunnel bij Schiedam dit weekend dicht

De Ketheltunnel in de A4 bij Schiedam is dit weekend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat er werkzaamheden zijn aan technische installaties in de tunnel, zoals de omroepinstallatie.

Tussen vrijdagavond 23.00 uur en zondagavond 18.00 uur zijn ook de verbindingswegen van de A20 naar de tunnel afgesloten. Vanwege geluidshinder wordt alleen overdag aan de tunnel gewerkt. Omrijden kan via de A20 en de A13.