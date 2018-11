Aftellen naar avondje Sinterklaas met volle uitgaansagenda

Tijdens het aftellen naar Sinterklaas en Kerst staat de uitgaansagenda steevast vol mooie evenementen in de regio. Ook dit jaar is er volop te doen.

Zo staat Waylon met een show vol covers in Ahoy, duikt de griezelige Addams Family op in het Nieuwe Luxor en viert Sliedrecht de komst van Sinterklaas met een smakelijke klucht in het theater.

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je er alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.

Ook blikken zij terug op wat er de afgelopen week allemaal te beleven valt.