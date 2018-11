Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Topman Unilever treedt terug

Paul Polman treedt eind december terug als topman van Unilever. Hij wordt per 1 januari in die functie bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant opgevolgd door Alan Jope, die doorschuift van een andere functie in het bedrijf.

Polman heeft tien jaar leidinggegeven aan het deels in Rotterdam gevestigde Unilever. Hij vertrekt niet direct helemaal, maar zal de eerste zes maanden van komend jaar Jope bijstaan als adviseur. Polman stond aan de leiding toen onlangs werd besloten dat het bedrijf toch niet met het hoofdkantoor naar Rotterdam zou verhuizen. Daar leek lange tijd wel sprake van.