Eneco schrapt banen klantcontactcentrum Personeel van Eneco. (Foto: Archief)

Energiebedrijf Eneco is begonnen met de reorganisatie die in de zomer werd aangekondigd. De klappen vallen in het klantcontactcentrum in Rotterdam, dat bevestigt ook vakbond FNV.

Er werken bij de klantenservice 120 mensen met een vast contract. Daarnaast zijn er 160 uitzendkrachten. Het werk van de freelancers stopt en wordt ondergebracht bij een extern bedrijf. Eneco wil uiteindelijk met 100 medewerkers op de afdeling doorgaan. Eneco zegt dat het de medewerkers van het klantcontactcentrum meer specialistisch worden getraind. Ook moeten ze vragen van klanten zowel telefonisch als via social media beantwoorden. De medewerkers hebben diverse regelingen aangeboden gekregen. Afhankelijk van de keuzes die het personeel maakt, is vast te stellen hoeveel werknemers er gedwongen afvloeien. Vakbond FNV is tevreden over de afspraken die zijn gemaakt.