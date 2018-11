Gesprekken incident Feyenoord onder 19 lopen nog

Bij de Feyenoord Academy zit men nog altijd in de maag met de situatie rondom jeugdspeler Crysencio Summerville. Een ruzie tussen hem en medespeler Mats Knoester escaleerde, met een vechtpartij in de kleedkamer waar ook een broer van Summerville bij betrokken was.

Summerville is tot nader order geschorst en de club wil pas naar buiten treden over het voorval nadat het heeft gesproken met alle betrokken en een passende oplossing heeft gevonden. Het feit dat die oplossing ook een week na het voorval nog niet is gevonden, geeft aan dat het een lastig dossier is voor Feyenoord. De verwachting is ook dat er pas na het komend weekend meer duidelijkheid komt.

Volgens Voetbal International is Mats Knoester na het incident met teamgenoot Crysencio Summerville zó van slag, dat hij serieus overweegt om zijn contract in te leveren. Knoester reisde afgelopen week wel 'gewoon' af met Jong Feyenoord naar Engeland, voor de wedstrijd tegen Jong Sparta Praag in de de Premier League International Cup (8-0 overwinning).

Extra complicatie is het feit dat Feyenoord recent haar hoofd opleidingen Richard Grootscholten heeft ontslagen. Normaal gesproken zou hij zich ook over deze kwestie hebben gebogen, maar die functie is nog vacant.