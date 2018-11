Politie houdt derde verdachte aan voor schietpartij in Breda

De Bredase politie heeft donderdagochtend in Alblasserdam een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij, afgelopen zaterdag.

Twee verdachten, een 26-jarige Dordtenaar en een 25-jarige man uit Oosterhout, zaten al vast. Beiden raakten gewond bij de schietpartij in de Amerstraat in Breda.

Omdat niet duidelijk was wie er had geschoten en waarom de twee zijn beschoten zijn, werden ze allebei als verdachte aangemerkt en opgepakt. Ze liggen nog in het ziekenhuis.

Het 25-jarige slachtoffer is dinsdag al vrijgelaten. De 26-jarige Dordtenaar blijft langer vastzitten. Het vermoeden is dat hij hoort bij de kopers die voor de drugsdeal naar de woning van het slachtoffer gingen.

Hij en de vandaag opgepakte verdachte zitten allebei in beperking. De politie doet verder geen uitspraken over de arrestatie vanwege het lopende onderzoek.