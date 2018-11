Meisje berooft pizzabezorger met geweld in Ommoord

In 'Bureau Rijnmond', het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond, tonen politie en justitie beelden van misdrijven in de hoop getuigen te vinden.

Donderdagavond wordt in dit programma aandacht besteed aan de beroving van een pizzakoerier in de Rotterdamse wijk Ommoord. De dader bleek een meisje, dat bij de beroving geweld gebruikte.

Verder aandacht voor een beroving op metrostation Slinge in Rotterdam Zuid, een overval op Domino's in Rotterdam en een mishandeling aan het IJmeer in Rotterdam Zevenkamp.

‘Bureau Rijnmond’ is donderdagmiddag rond half zes te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.