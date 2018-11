Sander de Kramer ontvangt Hugo Borst en Leontien van Moorsel bij Live@Rijnmond

TV Rijnmond zendt vanaf vrijdag 30 november drie weken lang elke vrijdag een live talkshow uit: Live@Rijnmond. Het programma is van 17:00 uur tot 19:00 vanuit de hal van RTV Rijnmond. Het programma bestaat uit het Rijnmond Nieuws, talkshow Rijnmond is Gers en hét voetbalpraatprogramma van de regio: FC Rijnmond.

Sander de Kramer neemt de presentatie van het Rijnmond Nieuws en Rijnmond is Gers voor zijn rekening. Daarna geeft hij voor FC Rijnmond het stokje door aan Etienne Verhoef.

Hugo Borst & Leontien van Moorsel

Deze vrijdag zit Hugo Borst aan tafel. Hij komt vertellen over een expositie van een Rotterdamse schilder die hij per toeval tegen het lijf liep. Wielerlegende en vier Olympisch kampioene Leontien van Moorsel komt praten over haar musicaldebuut indie vanaf begin december te zien zal zijn in het Nieuwe Luxor Theater.

FC Rijnmond

Uiteraard ontbreken de mannen van FC Rijnmond niet op vrijdagmiddag. Etienne krijgt vrijdag bezoek van onder meer Martijn Krabbendam. Samen blikken ze vooruit op Feyenoord-PSV van komend weekend.

Jij kunt erbij zijn!