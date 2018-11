'Verkeerde huidskleur': Etnisch profileren mag niet, maar het gebeurt wel

Veel jongeren met een migratieachtergrond zeggen ermee te maken te hebben; etnisch profileren. Het is een vorm van discriminatie waarbij iemand door de politie wordt staande gehouden op basis van uiterlijke kenmerken. Nan Roses maakte over dit onderwerp de nieuwe tv-documentaire 'Verdacht', die 10 december wordt uitgezonden door KRO/NCRV.

Woensdagavond werd de film, met daarin meerdere Rotterdamse voorbeelden van etnisch profileren, vertoond in wijkgebouw het Klooster in de Rotterdamse Afrikaanderwijk.

Eén van de jongeren die voor de documentaire werd geinterviewd is Spijkenisser Divano Dorder, ook wel bekend als de metroheld . Dorder kreeg vorig jaar meerdere onderscheidingen omdat hij in een metro twee ruziënde en gewapende mannen uit elkaar haalde en verzorgde één van hen later zelfs aan zijn verwonding.

Dorder, ex-beroepmilitair en tegenwoordig jurist, vertelt bijna dagelijks te worden aangehouden vanwege zijn dure Audi A5 in combinatie met zijn huidskleur. Toen hij bij zo'n zogeheten 'patsercontrole' geïrriteerd reageerde, werd hij door de agent uitgescholden voor 'aapje'. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich moest gedragen naar zijn uniform en niet als een gestoorde. Ik werd aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie."

Onmacht

Hij voelde onmacht en boosheid en het gebeurt regelmatig, zegt Dorder: "Af en toe, dat is geen probleem. Maar dit gaat gewoon te ver, dit is bijna machtsmisbruik."

Hij heeft tien van zijn ervaringen gebundeld en een klacht ingediend die binnenkort wordt behandeld door een speciale commissie van de politie. Het platform Controle Alt Delete hielp hem daarbij.

Volgens Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete is de zogeheten 'patsercontrole' in Rotterdam reden tot zorg; eigenaren van dure auto's, sieraden of merkkleding mogen in Rotterdam worden staande gehouden en gevraagd naar de herkomst van hun eigendommen.

Patsercontrole

"In de documentairezitten vier Rotterdammers. Twee van hen vertellen hun verhaal over de patsercontrole", zegt Abdoelhafiezkan.

Volgens haar mag het niet: "In 2017 hebben we met succes meegeschreven aan een beleidsdocument waarin de politie geen gebruik mag maken van 'risico- en daderprofielen'. Die patseraanpak is een gevolg van een daderprofiel en dat mag eigenlijk officieel niet meer."

Abdoelhafiezkhan heeft een advies voor mensen die staande worden gehouden en het idee hebben dat ze etnisch worden geprofileerd: "Blijf te allen tijde rustig, ga het gesprek aan en stel de vraag: waarom word ik staande gehouden? Ben ik ergens van verdacht? Als de politie daar geen correcte uitleg van kan geven, werk dan gewoon mee en maak daarna een melding bij ons via de website . Wij helpen je dan in die hele procedure."

De politie was woensdagavond ook aanwezig bij de vertoning van 'Verdacht', maar wilde niet voor de microfoon reageren.

De documentaire wordt 10 december uitgezonden op NPO 2.