Leeghalen kassa Droom Wens roept woede op: 'schofterig, schandalig, schrikbarend'

Schofterig, schandalig en schrikbarend. Dat zijn de reacties van Capellenaren op het nieuws dat een mede-Capellenaar verdacht wordt van fraude met geld voor een goed doel, Stichting Droom Wens.

Woensdag werd bekend dat de FIOD de directeur van de Capelse Stichting Droom Wens verdenkt van het ontvreemden van 8 ton.

De man, die een bekende verschijning is in de Capelse voetbalwereld, zou ruim 800 duizend euro achterover hebben gedrukt tussen 2014 en nu. De stichting werd in 2007 opgericht.

In het huis van de verdachte zijn de administratie, promotiemateriaal en collectebussen in beslag genomen.

Droom Wens beloofde zich in te zetten voor kinderen met een trauma. Volgens de opsporingsdienst van de belasting, de FIOD, is maar tien procent van de donaties gebruikt om deze kinderen een dagje uit te bezorgen.

De stichting had sinds januari een nieuw bestuur, maar dat bleek niet meer dan een papieren formaliteit. Het bestuur kwam nooit bijeen.

De website van de stichting is uit de lucht gehaald.