Bladblazen in het Kralingse Bos: raar of niet?

Het lijkt raar: bladblazen in een herfstbos. Toch gebeurt het al weken, elke dag opnieuw in het Kralingse Bos. De bladblazers van Stadsbeheer Rotterdam blazen de paden schoon en halen de bladeren uit de sloot.

"Ja, het lijkt ridicuul en dweilen met de kraan open, maar we doen dat natuurlijk niet voor niets'' aldus woordvoerder Brigitte Moratis. "De voet- en fietspaden houden we schoon zodat de mensen niet tussen de bomen en struiken gaan lopen, waar de dieren liggen te rusten."

De greppels worden leeggeblazen vanwege de waterafvoer. Ook de ruiterpaden worden kaalgeblazen. Moratis: "Ruiterpaden bestaan uit zandgrond en die willen we schraal houden. Als we de bladeren laten liggen, wordt het humus. Dan krijg je plantengroei en dat willen we niet voor de paarden en de ruiters."

Wandelaars balen van de herrie en de stank die de bladblazers veroorzaken. Maar er is hoop voor de toekomst, weet de woordvoerder. "We willen al ons materiaal elektrisch maken, want dat is beter voor de CO2.Volgend jaar zijn deze benzineslurpers verdwenen."

Stadsbeheer Rotterdam is tot en met de Kerst nog bezig met het wegblazen van de bladeren.