Opgeviste vliegtuigbom tot ontploffing gebracht

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die gisteren bij Vlissingen is gevonden, is deze donderdagmiddag tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt op het strand van het Zeeuwse Vrouwenpolder.

Achteraf bleek dat de bom helemaal niet had kunnen ontploffen. Dat kwam omdat de explosieketen in de bom niet compleet was, meldt Omroep Zeeland.

De directe omgeving van het strand werd ruim afgezet, liet de politie eerder vanmiddag weten.

