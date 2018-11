Excelsior zonder geschorste Mattheij tegen FC Utrecht

Excelsior neemt het vrijdagavond op tegen FC Utrecht, zonder de geschorste verdediger Jurgen Mattheij. Hij wordt vervangen door Thomas Oude Kotte.

"Eigenlijk worden we nu twee keer gestraft," zegt trainer Adrie Poldervaart over de belangrijke verdediger van zijn ploeg. "Na de onterechte tweede gele kaart (tegen De Graafschap red.) miste hij het duel tegen FC Groningen. Normaal gesproken was het daarmee klaar geweest. Maar nu pakt hij tegen Emmen zijn vijfde kaart van het seizoen en is hij er weer niet bij."

Verder heeft Poldervaart (behalve de al langer geblesseerde Desevio Payne) geen afwezigen voor het duel met het team van Dick Advocaat. Excelsior - FC Utrecht is vrijdagavond te volgen in Radio Rijnmond Sport, tussen 19:00 en 22:00 uur.